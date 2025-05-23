Altınözü Kaymakamı Sert'ten ilkokul öğretmenine ziyaret

Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, 27 yıl önce ilkokulda eğitim aldığı öğretmeni Nurhan Seven ile bir araya geldi.

Kaymakam Sert, 1998 yılında Mersin'in Mut ilçesinde yer alan Turhan Akay İlköğretim Okulu'nda öğrencisi olduğu öğretmeni Nurhan Seven'i, görev yaptığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Hürriyet İlkokulu'nda ziyaret etti.

Öğrencilik yıllarına dair anılarını öğrencilerle paylaşan Sert, öğretmeni Nurhan Seven'e çiçek verdi.

Ziyarette Sert'e, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ile İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da eşlik etti.