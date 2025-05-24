Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Havalimanı, PAT sahalarındaki çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşlara kapatılacak

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşların yapılamayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Havalimanı, PAT sahalarındaki çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşlara kapatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşların yapılamayacağını belirtti.

        Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Masatlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, Hatay'da büyük yıkıma sebebiyet veren depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imarını kapsayan iyileştirme operasyonu yürüttüklerini söyledi.

        Depremde havalimanının da ciddi derecede zarar gördüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Depremin ilk zamanlarında ilimize personel ve yardım sevkiyatı noktasında ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla uçuşlarımız devam etmişti. Ancak daha kapasiteli ve Hataylı hemşehrilerimiz için daha konforlu uçuşların gerçekleştirilebilmesi adına 2023 Ekim ayında Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi ihale edildi. Havalimanımızın eskisinden daha sağlam, güçlü, güzel ve kapasiteli çalışması adına çalışmalara başlandı. Bu mega proje, mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir."

        Vali Masatlı, Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi inşaat işi 1. etap kapsamında, 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pist ile yeni apron geçişini sağlayan bağlantı taksi yolunun, 10 uçak park pozisyonu kapasiteli yeni apronun, yeni regülatör binası ve ısı merkezinin 1 Eylül'de tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

        Planlanan bu işlemlerin bir an önce yapılabilmesi adına havalimanının 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşlara kapatılacağını bildiren Masatlı, bu süreçte acil durumlarda helikopter iniş kalkışlarının sağlanabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları

        Benzer Haberler

        Hatay Havalimanı, 1 ay kapatılacak
        Hatay Havalimanı, 1 ay kapatılacak
        Hatay'da depremzede kadınlar kooperatif sayesinde kazanç elde ediyor
        Hatay'da depremzede kadınlar kooperatif sayesinde kazanç elde ediyor
        Kurban pazarındaki 1 ton 400 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor
        Kurban pazarındaki 1 ton 400 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor
        Hatay'ın 10 lezzeti coğrafi işaret olarak tescil edildi
        Hatay'ın 10 lezzeti coğrafi işaret olarak tescil edildi
        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Hatay'da 10 ürüne daha coğrafi işaret
        Hatay'da 10 ürüne daha coğrafi işaret