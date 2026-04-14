Hatay'da 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Giriş: 14.04.2026 - 21:11
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
