Hatay'da trafiğe kapalı alana giren otomobilin sürücüsüne 30 bin lira ceza kesildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobiliyle trafiğe kapalı alana giren sürücüye 30 bin lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ayakkabıcılar Çarşısı'na otomobiliyle girdiği anların videosunu sosyal medyada paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği belirlenen sürücü A.K'ye trafiğe kapalı alanda araç kullandığı gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi.

