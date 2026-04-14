Hatay'da çukura düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çukura düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Giriş: 14.04.2026 - 13:34 Güncelleme:
Kuletepe Mahallesi'nde bir buzağının çukura düştüğünü fark edenler durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı.
Yara almadığı belirlenen hayvan, sahibine teslim edildi.
