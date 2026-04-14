Hatay'da yapımı tamamlanan 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan 28 köy evi, hak sahibi depremzedelere teslim edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İmar Sanayi Anonim Şirketi tarafından Karağamara Mahallesi'nde yaptırılan 28 köy konutunun inşası tamamlandı.
Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımıyla düzenlenen programda, hak sahiplerinin anahtarları verildi.
Evlerine kavuşan hak sahipleri, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
