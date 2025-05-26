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        Hatay'da sınav için kopya düzeneği hazırladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:59
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        Hatay'da sınav için kopya düzeneği hazırladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda bir şüphelinin yanındaki kişiye kulak içi aparat takmaya çalıştığını fark etti.

        Şüphelilerin yanına giden ekipler, B.Y'nin aparatı ehliyet sınavında kopya çekmesi için R.A'ya takmak istediğini belirledi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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