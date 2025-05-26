Hatay'da sınav için kopya düzeneği hazırladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda bir şüphelinin yanındaki kişiye kulak içi aparat takmaya çalıştığını fark etti.

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