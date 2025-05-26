Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine K.T'nin evinde arama yaptı.
Adreste 40 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, 42 fişek, 6 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.T. emniyete götürüldü.
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