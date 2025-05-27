Hatay'da mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hatay'ın inşaatın temel çukurunda mahsur kalan kedi ve su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hatay'ın inşaatın temel çukurunda mahsur kalan kedi ve su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki inşaatın temel çukurunda kedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Reyhanlı ilçesi Karasüleymanlı Mahallesi'nde de su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
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