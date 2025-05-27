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        Hatay'da mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Hatay'ın inşaatın temel çukurunda mahsur kalan kedi ve su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:57
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        Hatay'da mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Hatay'ın inşaatın temel çukurunda mahsur kalan kedi ve su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki inşaatın temel çukurunda kedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Reyhanlı ilçesi Karasüleymanlı Mahallesi'nde de su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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