Antakya'da park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haraparası Mahallesi'nde park halindeki 31 AAN 30 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.