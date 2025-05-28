Antakya'da park halindeki otomobil yandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haraparası Mahallesi'nde park halindeki 31 AAN 30 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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