Suriyeli yetim çocuklara algoritma ve kodlama eğitimi verildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriyeli yetim çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla algoritma ve kodlama eğitimi verildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriyeli yetim çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla algoritma ve kodlama eğitimi verildi.
İstinye Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübünce, ilçedeki bir yetim evinde kalan çocuklar için etkinlik yapıldı.
Kulüp üyeleri tiyatro uygulamalarıyla öğrencilere algoritma ve kodlama eğitimi verdi.
Etkinlik sonunda öğrencilere kodlama konusunda kitaplar da dağıtıldı.
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