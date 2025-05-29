Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak dökülen moloz temizlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye ekiplerince kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye ekiplerince kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan alana kaçak yollarla dökülen molozu kaldırdı.
Çalışma kapsamında sahil bölgesi de atıklardan arındırıldı.
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