Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak dökülen moloz temizlendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye ekiplerince kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak dökülen moloz temizlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye ekiplerince kaldırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Ekipler, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan alana kaçak yollarla dökülen molozu kaldırdı.

        Çalışma kapsamında sahil bölgesi de atıklardan arındırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!

        Benzer Haberler

        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edildi
        Hatay'da engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edildi
        Suriyeli yetim çocuklara algoritma ve kodlama eğitimi verildi
        Suriyeli yetim çocuklara algoritma ve kodlama eğitimi verildi
        Hatay'da, denizde kaybolan kişi 2'nci günde de bulunamadı
        Hatay'da, denizde kaybolan kişi 2'nci günde de bulunamadı
        Freni boşalan iş makinesinin caddedeki araçlara çarpması kamerada; 2 yaralı
        Freni boşalan iş makinesinin caddedeki araçlara çarpması kamerada; 2 yaralı
        Hatay'da freni arızalanan iş makinesi park halindeki 4 araca çarptı
        Hatay'da freni arızalanan iş makinesi park halindeki 4 araca çarptı