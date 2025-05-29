Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak dökülen moloz temizlendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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