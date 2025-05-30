Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da YEDAM ekipleri "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında stant açtı

        Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekipleri, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant açarak vatandaşlara tütün ürünlerinin zararlarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da YEDAM ekipleri "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında stant açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekipleri, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant açarak vatandaşlara tütün ürünlerinin zararlarını anlattı.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi önünde açılan stantta, YEDAM'ın tütün başta olmak üzere 5 bağımlılık hakkında verilen danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.

        YEDAM sosyal hizmetler uzmanı Zehra Bulut, AA muhabirine, açtıkları stantta çocuklar ve yetişkinlere yönelik dergilerle bilgilendirici broşürler dağıttıklarını söyledi.

        Stantta aynı zamanda tütün bağımlılığına dair bilgilendirme yaptıklarını belirten Bulut, "Bugün standımızda tütün bağımlılığına dair bilgilendirme yaparken aynı zamanda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin hizmetlerini de tanıttık." dedi.

        Türk Kızılay personeli de standın yanına gelen vatandaşlara ikramlıklardan dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi
        Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Reklam panosunda mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı
        Reklam panosunda mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı
        Samandağ Kaymakamlığından Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıkla...
        Samandağ Kaymakamlığından Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıkla...
        Samandağ ve Arsuz'daki 'ses' panik yarattı
        Samandağ ve Arsuz'daki 'ses' panik yarattı
        Yaban domuzu ile kedinin birlikte yemek yemesi kamerada
        Yaban domuzu ile kedinin birlikte yemek yemesi kamerada