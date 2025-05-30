Hatay'da YEDAM ekipleri "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında stant açtı

Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi önünde açılan stantta, YEDAM'ın tütün başta olmak üzere 5 bağımlılık hakkında verilen danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.

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