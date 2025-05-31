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        Samandağ'da menfeze düşen otomobil sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:12
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        Samandağ'da menfeze düşen otomobil sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yahya Ö. idaresindeki otomobil, Deniz Mahallesi'nde menfeze düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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