Samandağ'da menfeze düşen otomobil sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yahya Ö. idaresindeki otomobil, Deniz Mahallesi'nde menfeze düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
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