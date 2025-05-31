Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesinin lansmanı yapıldı

        Hatay'da Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfınca yürütülen "Dijital Tohumlar Filizleniyor Proje"nin lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesinin lansmanı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfınca yürütülen "Dijital Tohumlar Filizleniyor Proje"nin lansmanı gerçekleştirildi.

        Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Hatay Tarım Sanat Tasarım Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, projeyle yereldeki üreticilere destek olacaklarını belirtti.

        Eylül ayında başlayacak eğitimlerle üreticilerin markalaşma, pazarlama ve ihracata giden yolda ellerinden tutacaklarını ifade eden Ayhan, "20-25 üreticimize profesyonellerce eğitim vereceğiz. Biz de gidip gelerek bir elimiz, ayağımız burada olacak, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız." dedi.

        Ayhan, lansman kapsamında Enginar'ın İzinde Resim Çalıştayı düzenlediklerini ve burada vakıf gönüllüsü ressamların çizdiği resimleri sergilediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"

        Benzer Haberler

        Samandağ'da menfeze düşen otomobil sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da menfeze düşen otomobil sürücüsü yaralandı
        Hatay Valisi Masatlı, kentteki yol yapım çalışmalarını inceledi
        Hatay Valisi Masatlı, kentteki yol yapım çalışmalarını inceledi
        Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi öldü
        Sokak köpeklerinin saldırdığı kedi öldü
        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
        Hatay'da, tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Hatay'da, tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Hatay'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Hatay'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü