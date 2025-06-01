Samandağ'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda denetim yaptı.
Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, emniyet kemeri ve kask takılması konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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