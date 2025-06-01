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        Samandağ'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:06
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        Samandağ'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda denetim yaptı.

        Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, emniyet kemeri ve kask takılması konusunda uyarılarda bulundu.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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