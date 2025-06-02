Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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