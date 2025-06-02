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        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:52 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:54
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        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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