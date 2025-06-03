Hatay, Mersin ve Osmaniye'de bayram öncesi bıçak ustalarının mesaisi yoğunlaştı
Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında hareketlilik arttı.
Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında hareketlilik arttı.
Hatay'da vatandaşlar, bayramın yaklaşması dolayısıyla bıçak almak ve kesici aletlerini biletmek için 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kurulan prefabrik çarşıdaki esnafın yolunu tuttu.
Tezgahın başında bıçak bileyen ustalar, müşterilerin taleplerini karşılamak için mesai harcıyor.
Esnaf Necati Mazmanoğlu, AA muhabirine, Uzun Çarşı'daki dükkanının restorasyon çalışmaları nedeniyle kapanmasından sonra prefabrik çarşıda hizmet vermeye başladığını söyledi.
Bayram öncesi bıçak, kebap şişi ve et makinesine talebin arttığını belirten Mazmanoğlu, "Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için uğraşıyoruz." dedi.
- Mersin
Mersin'de de Akdeniz ilçesi Zafer Çarşısı'ndaki bileme atölyelerinde hareketlilik yaşandı.
Hem bıçak satan hem de müşterilerin ürünlerini bileyen ustalar, talebe yetişmeye çalışıyor.
Ustalardan Gökhan İnan, siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.
- Osmaniye
Osmaniye'de bıçaklarını bayrama hazırlamak isteyenler, Musa Şahin Bulvarı'ndaki bileme tezgahlarına gitti.
Esnaf Eshabil Avşar, müşteri yoğunluğunun arttığını ifade ederek, "Bileme işlemi için günde ortalama 3 bin bıçak geliyor. Bıçak satışlarımız da iyi gidiyor. İşlerden memnunuz." diye konuştu.
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