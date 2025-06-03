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        Hatay'da cinsel taciz zanlısı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde minibüsteki bir kadına tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:13
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        Hatay'da cinsel taciz zanlısı tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde minibüsteki bir kadına tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'nde bir kadının tacize uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Minibüs ve olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Y.Ş.D. olduğunu tespit etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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