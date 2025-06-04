Hatay'da bursluluk sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 16 öğrenci ile spor ve zeka dalında başarılı olan 2 sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

Vali Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki programda sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 16 öğrenci ile spor ve zeka dalında dereceye giren 2 sporcuyla bir araya geldi.

Öğrencileri ve sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Masatlı, gençlere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Masatlı, gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda eğitim kurumunun hasar aldığını hatırlattı.

Deprem kentinde bu tür başarıların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu başarılar, afetin travmasına rağmen geleceğe umutla yürüyen insanımızın başarısıdır. Yalnızca bir sınavı geçmekle ya da bir yarışmada derece almakla kalmamış, bir felaketi de iradeleriyle aşmayı başarmış olan bu çocuklarımız, bu şehrin umudu, bu ülkenin en parlak yarınıdır. Bizler, bu şuurla her zaman olduğu gibi bu süreçte de gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."