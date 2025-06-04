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        Hatay'da zabıta ekipleri otogarı denetledi

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:59
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        Hatay'da zabıta ekipleri otogarı denetledi
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram dolayısıyla hareketliliğin arttığı terminalde otobüsleri kontrol etti.

        Firmaların yetki belgesi ve bagaj fişlerini inceleyen ekipler, uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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