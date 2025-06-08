Depremde hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor

Şu anda caminin şadırvan bölümünde son rötuşların yapıldığını anlatan Cengiz, minare kısmında da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdür Vekili Nuryağdı Cengiz, AA muhabirine, Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi'nde restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

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