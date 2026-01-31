Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 01:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.C'nin Dörtyol ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.

        Ekipler, Yeşilköy Mahallesi'nde portakal bahçesinde çalışmak üzere bulunduğu tespit edilen A.C'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Hurdaya dönen otomobil öğretmene mezar oldu
        Hurdaya dönen otomobil öğretmene mezar oldu
        Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
        Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
        Hatay'da minibüs, otomobille çarpıştı: 5 yaralı
        Hatay'da minibüs, otomobille çarpıştı: 5 yaralı
        Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 5 yaralı
        Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 5 yaralı
        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bakan Bayraktar: "Türkiye'de 2026 yılında 8 milyon hane kendi doğalgazımızl...
        Bakan Bayraktar: "Türkiye'de 2026 yılında 8 milyon hane kendi doğalgazımızl...