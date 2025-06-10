Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı

Hatay'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 83 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, son bir ayda il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 28 kilo 100 gram esrar, 2 bin 256 uyuşturucu hap, 8 bin 194 kök Hint keneviri, 784 litre kaçak içki ve 51 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 83 şüpheli gözaltına alındı.