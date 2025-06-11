Hatay'da mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hatay'da bir evin bacasında ve bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'da bir evin bacasında ve bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Defne ilçesinde bir evin bacasından kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Kırıkhan ilçesinde de bina boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kedi yavruları yaşam alanlarına bırakıldı.
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