Kadın mühendis eşinin memleketinde devlet desteğiyle fabrika kurdu

LALE KÖKLÜ - İstanbullu bilgisayar mühendisi Özge Gündoğdu Salih, 9 yıl önce yerleştiği eşinin memleketi Hatay'da devlet desteğiyle kurduğu fabrikada, kendi markasıyla zeytinyağı üretimi yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu 45 yaşındaki Salih, Fatin Salih ile 2009'da evlendi.

Meslektaşı olan eşiyle yıllarca özel sektörde çalışan Salih, 2016'da ailesiyle Hatay'a yerleşme kararı aldı.

Bir çocuk annesi Salih, mesleğini uzaktan devam ettirirken aynı zamanda eşinin ailesinin Altınözü ilçesindeki zeytin bahçelerindeki ürünleri işlemek üzere yağ fabrikası kurmaya karar verdi.

Özge Gündoğdu Salih, hazırladığı projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) "Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler" programına başvurdu.

Projesi desteklenmeye uygun bulunan Salih, 2020'de Akamber Mahallesi'ndeki 2 dönümü açık, 520 metrekaresi kapalı alana kurduğu 500 bin avroluk zeytinyağı fabrikasına yüzde 65 destek aldı.

Aynı yıl üretime başlayan Salih, üçü sürekli olmak üzere sezonuna göre 12-14 kişiye istihdam sağlıyor.

"Bir mühendis olarak 'o da üretim, bu da üretim' diyerek değişikliklerden de hoşlandığım için 'deneyelim bakalım' dedim. Eşimin ailesi çok geleneksel yöntemlerle zeytincilik yapan bir aileydi. Zeytinyağı üretimi vardı ama çok eski, tarihi eser gibi bir fabrikada ve modernleştirilemeyen bir tesisti, o yüzden sürdürülebilir değildi. Biz eşimle geldik, markalaşmadan başladık. Baktık bu tesiste olmayacak çünkü markalaşma demek kalite standardı demek. Kalite standardı için de modern bir tesise ihtiyaç var."

Hatay'a yerleştikten sonra eşiyle bu işi beşinci kuşak olarak devam ettirme kararı aldıklarını anlatan Salih, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özge Gündoğdu Salih, AA muhabirine, eşinin 4 kuşaktır zeytincilikle uğraşan bir ailenin tek çocuğu olduğunu söyledi.

Salih, kendi markasıyla ürettiği ve üçü altın madalya olmak üzere, ulusal ve uluslararası ödüllü zeytinyağlarını Türkiye'nin çok sayıda iline pazarlıyor.

Salih, TKDK teşvikiyle bu tesisi oluşturduklarını ve çalışmaya başladıklarını belirtti.

Fabrikada ilk üretimi 2020'de yaptıklarını kaydeden Salih, sezonda günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesine sahip tesiste dolum, ambalajlama ve stoklama alanlarının bulunduğunu ifade etti.

Özge Gündoğdu Salih, kendi çiftliklerinde yetişen zeytinlerden yıllık ortalama 20 ton yağ elde ettiklerini ve bu ürünü "Antioch" adını verdikleri markayla e-ticaret yoluyla Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini belirtti.

Salih, şöyle devam etti:

"Biz aynı zamanda komşu çiftliklere, kırsal mahallelerdeki diğer çiftçilere de hizmet veriyoruz. Bu şekilde hesapladığımızda yaklaşık 200 ton zeytinyağı her sezon buradan çıkıyor. Bazısı alıp götürüyor kendi satışını yapıyor, bazısı stoklarda bekletiyor."

Kendi markalarına ulusal ve uluslararası kalite ödülleri aldıklarını ifade eden Salih, bundan sonraki hedeflerinin kalite standardını arttırarak devam etmek ve markalarının hacmini, pazarını ve pazarda bilinirliğini genişletmek olduğunu dile getirdi.