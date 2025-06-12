Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Mücahit Kimyon'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Dairenin kapısını açarak içeri giren ekipler Kimyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimyon'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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