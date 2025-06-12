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        Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:10
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        Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Mücahit Kimyon'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Dairenin kapısını açarak içeri giren ekipler Kimyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kimyon'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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