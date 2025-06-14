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        Kırıkhan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yoldan çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:28
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        Kırıkhan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yoldan çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AKJ 669 plakalı hafif ticari araç, Topboğazı mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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