Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Pınarbaşı Mahallesi'nde, M.B.G. idaresindeki 31 AVL 292 plakalı otomobil ile O.G. yönetimindeki 34 BRN 653 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü M.B.G. ve araçta bulunan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.