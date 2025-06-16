Hatay'da ormanlık ve çamlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Öte yandan Karayılan Mahallesi'nde çamlık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aşkarbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iki mahallede ormanlık ve çamlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

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