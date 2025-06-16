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        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:38 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:38
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        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Şenbük Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 10 bin zeytin ağacı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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