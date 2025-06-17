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        Cezaevlerinde üretilen ürünler Hatay'da açılan mağazada satışa sunuldu

        Hatay'da, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:55
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        Cezaevlerinde üretilen ürünler Hatay'da açılan mağazada satışa sunuldu
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        Hatay'da, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası hizmete açıldı.

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen ürünler, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un girişimleriyle Hatay Adliyesi'nin zemin katında açılan mağazada sergileniyor.

        Hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı tekstil, gıda, kozmetik, takı, dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalar uygun fiyatlarla depremzede vatandaşların satışına sunuluyor.

        Mağazayla, Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin infazının desteklenmesi, işçiliğinin geliştirilmesi, zanaatlarının korunması ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

        Tamamı cezaevinde üretilen ürünlerden oluşan mağazada et ve süt ürünlerinden ayakkabıya, parfüm ve kolonyadan süs eşyasına çok sayıda ürün bulunuyor.

        Mağazada uygun fiyata satılan ürünlerle hükümlüler, üretim aşamasında belirlenen günlük yevmiye üzerinden kazanç sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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