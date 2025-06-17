Cezaevlerinde üretilen ürünler Hatay'da açılan mağazada satışa sunuldu

Tamamı cezaevinde üretilen ürünlerden oluşan mağazada et ve süt ürünlerinden ayakkabıya, parfüm ve kolonyadan süs eşyasına çok sayıda ürün bulunuyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen ürünler, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un girişimleriyle Hatay Adliyesi'nin zemin katında açılan mağazada sergileniyor.

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