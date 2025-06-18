Yeşilay Hatay Şubesinden İl Müftüsü Mevlüt Topçu'ya ziyaret

Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'e ziyarette bulundu.

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Topçu'ya bilgi verdi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'yu ziyaret etti.

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