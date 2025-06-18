Hatay'da seyir halindeki tırın dorsesi yerinden çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yerinden çıktı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yerinden çıktı.
Hatay-Adana istikametine seyir halindeki 21 EY 053 plakalı tırın dorsesi Akçay otoban girişinde virajı dönmek istediği sırada çıktı.
Tır sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye yol yardım ekibi sevk edildi.
Dorse, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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