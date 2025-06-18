Antakya'da çok amaçlı salon törenle açıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan çok amaçlı salon törenle açıldı.

Karlısu Mahallesi'nde Antakya Belediyesi ile hayırseverler Hacı Hanifi ve Hatice Dönmez'in katkılarıyla yapılan Karlısu Çok Amaçlı Salonu'nun açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan kentin, hayırseverlerin desteğiyle yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Öntürk, "Bugün bu şehir için hep birlikte mücadele ediyoruz. Hatay'da müthiş bir uyum var. Herkes elini taşın altına koymuş durumda." dedi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar de talep doğrultusunda harekete geçtiklerini ve hayırseverlerin buraya çok katkı sağladığını kaydetti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a yardımların geldiğini hatırlatarak, "İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun." diye konuştu.