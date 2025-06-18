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        Hatay'da inşası süren sörf merkezinde sporcu yetiştirilecek

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen ve yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan Hatay Sörf Merkezi'nde teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:29 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:39
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        Hatay'da inşası süren sörf merkezinde sporcu yetiştirilecek
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen ve yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan Hatay Sörf Merkezi'nde teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilecek.

        Valilik tarafından 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yapımına başlanan Kurtderesi Mahallesi'ndeki merkezin inşası sürüyor.

        Yıl içerisinde yapımı tamamlanması planlanan merkezde, aynı anda 70 kişiye eğitim verilebilecek.

        Merkezdeki yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

        Masatlı, daha sonra 2025 Türkiye Dalga Sörf Şampiyonası'nda derece alan sporcuları tebrik etti, onlara hediyeler verdi.

        Ardından denizde Türk bayrağı açan sörf sporcularını izleyen Vali Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'a böyle bir merkezi kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Enkaz ve yıkımı konuştukları günlerin geride kaldığını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

        "Artık yapım, ihya, inşa ve imar konuşuyor, her geçen gün Hatay'ımıza ve Hataylı hemşerilerimize layık projelerin, uygulamaların tanıtımını bir bir yapıyoruz. Bugün de Hatay'ımızın sporuna, sporcusuna ve sörfsevenlerine büyük katkılar sağlayacağına inandığımız Samandağ ilçemizde inşası tüm hızıyla devam edilen Hatay Sörf Merkezi'ndeyiz. Hatay'ımıza bir söz verdik, 'Hatay'ımızı her yanıyla, yönüyle ve unsuruyla ayağa kaldırana kadar ve eskisinden daha güçlü, güzel, estetik olarak layık olduğu gibi dünya şehri olana kadar bizlerin seferberlik ruhuyla sahada olmaya devam edeceğiz.' dedik."

        - Samandağlı 2 genç milli takıma seçildi

        Vali Masatlı, Hatay Sörf Merkezi'nin geçici olarak kurulan alanında geçen yıl 8 ile 16 yaş aralığında 1053 çocuk ve gence ücretsiz dalga sörfü eğitimi verdiklerini söyledi.

        Bu öğrencilerin 18'ine de sörf lisansı çıkarıldığını kaydeden Masatlı, geçen eylüldeki Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda bu ekibin çok güzel başarılara imza attığını, bu yıl da 6 madalya ve kupa kazanma sevincini kendilerine yaşattıklarını anlattı.

        Masatlı, bu yıl Samandağlı 2 gencin milli takıma seçilerek 15-25 Temmuz'da Portekiz’de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirdi.

        Bu başarıları görünce Valilik olarak daha donanımlı ve kapsamlı eğitimler vermek ve genç sporcuları desteklemek amacıyla Hatay Sörf Merkezi'nin yapımına başladıklarını bildiren Masatlı, "Bu tesisimizin inşası bittiğinde, bir spor merkezi olmasının ötesinde, psikososyal destek merkezi de olacaktır. Burada eğitim alan çocuklarımız ve gençlerimiz sadece birer sörfçü veya sörf hocası olmayacak, birer sörf lideri olacaklar ve bütün dünyada sörf turizminden elde edilen kazanç göz önüne alındığında, şehrimiz de ekonomik olarak bundan yararlanacak. Bu da asırların yıkımını ve afetini yaşayan kadim şehrimiz için ayrı bir kalkınma değeri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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