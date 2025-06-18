Hatay'da inşası süren sörf merkezinde sporcu yetiştirilecek

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen ve yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan Hatay Sörf Merkezi'nde teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilecek.

Valilik tarafından 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yapımına başlanan Kurtderesi Mahallesi'ndeki merkezin inşası sürüyor.

Yıl içerisinde yapımı tamamlanması planlanan merkezde, aynı anda 70 kişiye eğitim verilebilecek.

Merkezdeki yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, daha sonra 2025 Türkiye Dalga Sörf Şampiyonası'nda derece alan sporcuları tebrik etti, onlara hediyeler verdi.

Ardından denizde Türk bayrağı açan sörf sporcularını izleyen Vali Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'a böyle bir merkezi kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Enkaz ve yıkımı konuştukları günlerin geride kaldığını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Artık yapım, ihya, inşa ve imar konuşuyor, her geçen gün Hatay'ımıza ve Hataylı hemşerilerimize layık projelerin, uygulamaların tanıtımını bir bir yapıyoruz. Bugün de Hatay'ımızın sporuna, sporcusuna ve sörfsevenlerine büyük katkılar sağlayacağına inandığımız Samandağ ilçemizde inşası tüm hızıyla devam edilen Hatay Sörf Merkezi'ndeyiz. Hatay'ımıza bir söz verdik, 'Hatay'ımızı her yanıyla, yönüyle ve unsuruyla ayağa kaldırana kadar ve eskisinden daha güçlü, güzel, estetik olarak layık olduğu gibi dünya şehri olana kadar bizlerin seferberlik ruhuyla sahada olmaya devam edeceğiz.' dedik."