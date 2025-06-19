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        Hatay'da altyapı çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:23
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        Hatay'da altyapı çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Dikmece Mahallesi'nde atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

        Yaralı işçiler, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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