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        Hatay'da tıra çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde tıra arkadan çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:42
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        Hatay'da tıra çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde tıra arkadan çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı.

        M.R. yönetimindeki 63 ZD 440 plakalı işçi servisi, Muhlisali Mahallesi'nde, sürücüsü henüz ismi öğrenilemeyen 31 AFY 957 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan servisteki 2 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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