        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da istinat duvarının çökmesi 6 araçta hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 23:14 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:14
        Hatay'ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu.

        Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Duvarın altında kalan 6 araçta hasar meydana geldi.

        Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

