Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:10 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüte üye olmak" suçları kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

        MASAK raporları doğrultusunda bazı şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 lira para transferi bulunduğu ve bu transferlerin yasa dışı bahis sitelerine ait paraların nakline aracılık amacıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 364 fişek, 1,19 gram uyuşturucu, 32 cep telefonu, 25 sim kart, 5 bilgisayar, 1 tablet, 1 hard disk, 121 bin 650 lira, 7 bin 500 riyal, 3 bin avro, 6 bin 550 dolar ve yaklaşık 3 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama
        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama
        Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı
        Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı
        Otobanda makas atarak yarış yapan sürücüler yakayı ele verdi
        Otobanda makas atarak yarış yapan sürücüler yakayı ele verdi
        Plastik pervaneler içerisinde 107 kilogram ağılığında 642 bin uyuşturucu ha...
        Plastik pervaneler içerisinde 107 kilogram ağılığında 642 bin uyuşturucu ha...
        Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Dörtyol'da; maytap, havai fişek, meşale satışı yapanlar denetlendi
        Dörtyol'da; maytap, havai fişek, meşale satışı yapanlar denetlendi