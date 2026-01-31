Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir depoda 642 bin uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir depoya operasyon düzenledi.



Depoda narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, kolilerdeki plastik pervanelere gizlenmiş 642 bin uyuşturucu hap ele geçirdildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

