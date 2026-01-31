Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde sağlık altyapısı zarar gören Hatay'ın her ilçesine devlet hastanesi kazandırıldı

        MEHMET BAYRAK - Depremlerde 11 devlet hastanesinden 5'i yıkılan Hatay'da, sağlık altyapısının ayağa kaldırılması için 9 yeni hastane yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:05
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde sağlık altyapısı zarar gören Hatay'ın her ilçesine devlet hastanesi kazandırıldı
        MEHMET BAYRAK - Depremlerde 11 devlet hastanesinden 5'i yıkılan Hatay'da, sağlık altyapısının ayağa kaldırılması için 9 yeni hastane yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da ev ve iş yerlerinin yanı sıra bazı hastaneler de yıkıldı ya da hasar aldı.

        Merkez Antakya'daki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ek hizmet binasının yanı sıra İskenderun, Altınözü, Hassa ve Erzin ilçelerindeki devlet hastaneleri depremlerde hasar alarak yıkıldı.

        Kentte sağlık altyapısının yeniden güçlendirilmesi amacıyla depremlerin ardından 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi başta olmak üzere 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun, Hassa, Arsuz, Belen, Erzin, Payas ve Altınözü ilçelerine devlet hastaneleri yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


        Sağlık yatırımlarının sürdüğü Hatay'da hastanelerin yanı sıra Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde de 3 semt polikliniği ile 5 aile sağlığı merkezi yapıldı.


        - "Tüm ilçelerimizde devlet hastanemizi inşa etmiş durumdayız"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin kentteki sağlık tesislerine ciddi zararlar verdiğini söyledi.

        Kentin yeniden ihya ve inşasında sağlık tesislerine öncelik verdiklerini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremlerinin öncesinde 11 devlet hastanemiz vardı maalesef ki bunlardan 5 tanesi yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. Şükürler olsun ki şu an yatak kapasitesi 144 ile 550 arasında değişen 9 yeni devlet hastanemizi hizmete almış olduk. 3 yeni semt polikliniğimizi ve 5 aile sağlığı merkezimizi de hizmete aldık. Bu çalışmalarla şu an tüm ilçelerimizde devlet hastanemizi inşa etmiş durumdayız."

        - Şehir hastanesi çalışmalarına başlandı

        Kentte sağlık yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Masatlı, "İskenderun ilçemizde 600 yataklı devlet hastanemizin inşaatı devam ederken merkez ilçemiz Antakya'da da 1000 yataklı şehir hastanemizin de çalışmalarına başlandı. 162 aile sağlığı merkezimizin yapım ve proje çalışmaları da şu an itibarıyla devam etmektedir." diye konuştu.

        Vali Masatlı, projelerin tamamlanmasıyla Hatay'ın sağlık konusunda 50 yıl ihtiyacının kalmayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

