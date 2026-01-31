Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, kimyasal tepkimeler aracılığıyla patlayıcı, ısı, ses, duman, ışık oluşturan maddelere yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:33
        Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik ilçede piroteknik maddeleri satan iş yerlerini denetledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik ilçede piroteknik maddeleri satan iş yerlerini denetledi.

        Uygulamada 137 iş yeri kontrol edilirken, 144 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.

        Ekipler, satışı izne tabi olan ancak ruhsatsız şekilde bulunduran iş yerindeki 477 meşale, 11 volkan, 70 maytaba el koydu ve işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

