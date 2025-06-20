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        Hatay'da iki aracın arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu minibüsü ile beton mikseri arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:36
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        Hatay'da iki aracın arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu minibüsü ile beton mikseri arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 31 AHM 357 plakalı motosikletiyle seyreden K.K, aynı yöne giden sürücü isimleri öğrenilemeyen 31 TK 947 plakalı beton mikseri ile 31 HO 8503 plakalı yolcu minibüsü arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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