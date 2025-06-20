Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Reyhanlı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Mustafa Koçak'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.