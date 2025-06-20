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        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki kişinin karaciğeri, nakil bekleyen hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:46 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:46
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        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki kişinin karaciğeri, nakil bekleyen hastaya umut oldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Reyhanlı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Mustafa Koçak'ın beyin ölümü gerçekleşti.

        Koçak'ın ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

        Koçak'ın Reyhanlı Devlet Hastanesinde operasyonla alınan karaciğeri, Gaziantep Şehir Hastanesinde organ bekleyen bir hastaya başarıyla nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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