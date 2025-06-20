Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki kişinin karaciğeri, nakil bekleyen hastaya umut oldu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki kişinin karaciğeri, nakil bekleyen hastaya umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Reyhanlı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Mustafa Koçak'ın beyin ölümü gerçekleşti.
Koçak'ın ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.
Koçak'ın Reyhanlı Devlet Hastanesinde operasyonla alınan karaciğeri, Gaziantep Şehir Hastanesinde organ bekleyen bir hastaya başarıyla nakledildi.
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