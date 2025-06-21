Hatay'da polis ekipleri 3 adayı sınava yetiştirdi

Ekipler, araçlarına aldıkları adaylara, kimlik kartlarını almaları konusunda yardımcı oldu, ardından sınava girecekleri okullara kadar götürdü.

Samandağ ilçesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınava kimlik kartı problemleri nedeniyle geç kalma riski bulunan 3 adaya polis yardım etti.

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