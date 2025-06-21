Hatay'da polis ekipleri 3 adayı sınava yetiştirdi
Hatay'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan 3 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.
Hatay'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan 3 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.
Samandağ ilçesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınava kimlik kartı problemleri nedeniyle geç kalma riski bulunan 3 adaya polis yardım etti.
Ekipler, araçlarına aldıkları adaylara, kimlik kartlarını almaları konusunda yardımcı oldu, ardından sınava girecekleri okullara kadar götürdü.
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