Hatay'da kuş kafesindeki ağa takılan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuş kafesindeki ağa takılan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuş kafesindeki ağa takılan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kapısuyu Mahallesi'ndeki kafeste bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kedinin takıldığı ağı makasla kesti.
Kedi, sağlık kontrolünün ardından yaşam alanına bırakıldı.
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