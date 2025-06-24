Hatay'da itfaiye ekibi, kedi yavrusunu kalp masajıyla hayata döndürdü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde itfaiye ekibi, sıkıştığı konteynerden kurtarılan ancak kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajıyla hayata döndürdü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde itfaiye ekibi, sıkıştığı konteynerden kurtarılan ancak kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajıyla hayata döndürdü.
Meydan Mahallesi'ndeki Atakaş Konteyner Kenti'nde bir konteynerden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, konteynerin kapısına sıkışan kedi yavrusunu kurtardı.
Ekipler, kedinin kalbinin durduğunu fark etti. Kedi yavrusu, ekiplerin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.
İtfaiye ekibince kliniğe götürülen kedi yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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