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        Samandağ'da kitap fuarı açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:49
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        Samandağ'da kitap fuarı açıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Samandağ Belediyesince organize edilen fuar, Hz. Hızır Parkı'nda kurulan alanda ziyaretçilerini ağırladı.

        Fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve vatandaşlar katıldı.

        Söyleşi ve panellerin de düzenleneceği kitap fuarı 30 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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