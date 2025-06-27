Karadenizli emekli öğretmen memleketindeki yayla turizmini Hatay'a taşıdı

LALE KÖKLÜ - Trabzonlu 71 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hakkı Varlıbaş, küçük yaşta göç ettiği Hatay'daki yaylada devlet desteğiyle konaklama tesisi kurdu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1959'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Varlıbaş ailesi, 1965'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesine göç etti.

Ailesiyle henüz 11 yaşındayken Hatay'a gelen ve eğitimini burada tamamlayan İsmail Hakkı Varlıbaş, çeşitli illerde sınıf öğretmenliği yaptı.

Varlıbaş, 1999'da emekli olmasının ardından 4 çocuğuyla Hatay'a geri döndü.

Bir süre inşaat sektöründe çalışan Varlıbaş, hasret duyduğu memleketinin yayla havasını Hataylılara da sunmaya karar verdi.

Bu kapsamda Varlıbaş, Amanos Dağları'nda 850 rakımda bulunan Atik Yaylası'ndan 5 dönümlük arazi kiralayarak 2011'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) "Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri" programına başvurdu.

Varlıbaş, projesi onaylandıktan sonra o dönem 400 bin avro olan konaklama tesisi yatırımına yüzde 50 devlet desteği aldı.

Projesi kapsamında Varlıbaş, doğayla iç içe olan ve serin havasıyla dikkati çeken yaylada 15 bungalov ev yaptı. Varlıbaş, Karadeniz yaylalarını aratmayan konaklama tesisinde istihdam sağladığı 6 kişiyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyor. - "Karadeniz'i buraya getirdim" Girişimci İsmail Hakkı Varlıbaş, AA muhabirine, çocuk yaşta yaşadıkları afet nedeniyle göç ettikleri Hatay'ı "ikinci memleket" olarak gördüğünü söyledi. Ömrünün çoğunun geçtiği Hatay'a yatırım yapmak için TKDK'den destek aldığını anlatan Varlıbaş, "Şu an hayalimdeki emekliliği yaşıyorum. Çocuklarımı kendi işlerine yerleştirdim, ben oteldeyim. Çalışanlarımla bir aile olduk ve birlikte burada yaşıyoruz. Kışın dahi açığız. Bu, babanın oğula vermediği bir destek." diye konuştu. Varlıbaş, tesisinde kentin yanı sıra şehir dışından gelen misafirleri de ağırladıklarını belirtti. İnsanların burada doğayla baş başa serin bir ortamda güzel vakit geçirdiğini dile getiren Varlıbaş, şöyle konuştu: